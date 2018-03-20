Куда делась инфляция в августе?

На днях пресс-служба Кабинета министров распространила пресс-релиз, в котором анализировала результаты первого месяца работы правительства. Служба премьера заявила, что “впервые за два прошедших года правительство утвердило макроэкономические показатели развития страны на следующий год. Это кладет конец метаниям в определении экономического курса и безответственному манипулированию Государственным бюджетом”. Нам сообщили, что по итогам месяца инфляция на потребительском рынке в целом является нулевой, а по продовольственным товарам цены в августе снизились по сравнению с июлем на 1,2 процента. Среди оптимистичных прогнозов на следующие годы: сделать пенсионный фонд уже в следующем году бездефицитным. Дать свою оценку работе правительства мы попросили экспертов независимых экономических центров.

Дмитрий Боярчук, эксперт CASE-Украина:

К тому развитию событий, которое мы видим на протяжении первых месяцев, правительство Януковича не имеет никакого отношения. Он демонстрирует результаты, основы для которых были заложены прежним правительством. И показатель инфляции не имеет никакого отношения к политике правительства. Дело в том, что индекс инфляции рассчитывается, исходя из определенной потребительской корзины. Рассчитывается потребительская корзина для среднего украинца, и свіше 60 процентов там составляют продукты питания. А поскольку в сельском хозяйстве сложилась неплохая ситуация, благодаря тому, что Россия отказалась от мясо-молочной продукции, замедлились темпы роста цен на молоко и мясо. Этот показатель снижения цен на продукты и определил политически чувствительный индекс. Судьба цен на носители в этой расчетной корзине очень мала, но со временем она будет расти, потому что расходы на производство также увеличатся. Индекс неточно отражает ситуацию в экономике, но политикам важно заявить: мы пришли и через месяц жизнь улучшилась. Лично я, когда слышу заявления о том, что пенсионный фонд в 2007 году будет бездефицитным (а именно об этом шла речь в пресс-релизе Кабмина), задаюсь вопросом. За счет чего можно сделать пенсионный Фонд бездефицитным? Путем снижения расходов. За счет чего можно снизить расходы? Либо вы сокращаете размеры пенсий, либо повышаете пенсионный возраст... То есть всегда должно быть объяснение, как именно Кабмин уменьшит дефицит пенсионного фонда. Увеличить наполнение пенсионного фонда невозможно. Дефицит его достаточно серьезен, он даже больше, чем консолидирован бюджет. Заявления правительства приятны, но следует давать ясное объяснение всем инициативам. Если делают бездефицитный пенсионный фонд, то это будет иметь последствия для пенсионеров. Каким образом правительство планирует снизить налоговую нагрузку, и какие это будет иметь последствия для социальных сфер. Я не вижу, что за эти полтора месяца были заложены фундаменты для стабильного развития экономики. Напротив – делались заявления, которые могут дезориентировать экономических агентов. Мы слышали о намерениях, что не будет возмещаться НДС, что господин Азаров будет чуть ли не лично разбираться, какие схемы эффективны, какие нет. Все, что сделано раньше Пинзеником и Киреевым, может быть разрушено такими заявлениями. Еще один шаг - возобновление СЭЗов. Все прекрасно знают, что СЭЗы не оправдали своих функций в условиях Украины. Они не стали оазисами инвестиций, а в основном служили инструментом уклонения от налогообложения. Мы помним, что объемы уклонения от налогов были огромными, и это было ясно видно по поступлениям в прошлый бюджет. Среди тех, кто работал в зонах, единицы – создавали производства. И для них следует предусмотреть возмещение. Такие масштабы фиктивного возмещения НДС было бы невозможны, если бы не существовали СЭЗы. Первое, с чего начало это правительство – возобновление СЭЗ. Я не считаю такое начало целесообразным.

Алексей Мушак, эксперт Института национальных стратегий: Август – период дефляции, так бывает каждый год: новый урожай, дешевые цены на сельхозпродукцию, как следствие - нулевая инфляция на потребительском рынке. Госкомстат рассчитывает инфляцию по одной ему известной корзине. Это своего рода индекс инфляции для малообеспеченных. Если бы речь шла об инфляции для среднего человека, то следовало бы учитывать подорожание цен на услуги и на горючее. И здесь индекс инфляции был бы значительно выше. Что касается первого месяца работы, то единственно, где хорошо отработал правительство, то это нефтегазовый комплекс. Все же руководитель «Нефтегаза» Бойко – профессионал. Все остальные достижения сомнительны... Это правительство “приняло” экономику на подъеме, рост ВВП в июле был около десяти процентов. В отличие от правительства Еханурова, которое приняло экономику, когда было падение минус два процента. Обеспокоенность вызывают действия нового Кабмина. Возвращение к СЭЗ, выборочное возвращение НДС, выборочное предоставление льгот предприятиям отнюдь не свидетельствуют о попытке создать прозрачные условия для субъектов рынка. СЭЗ - это раковая опухоль на теле экономики, такой рост – путь в никуда. Считать основным достижением правительства то, что началась работа, это все равно что говорить: как хорошо, что мы уже дышим, что каждое утро встает солнце. При Еханурове шла нормальная, публичная и упорядоченная работа. Потому давать обещания и говорить, что мы навели порядок, несколько некорректно.

Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа: Месяц - это мало для оценки деятельности нового правительства, однако новая коалиция должна была прийти уже с готовыми решениями актуальных проблем социально-экономической жизни. Пока еще можно оценивать пунктирные линии, по которым работает правительство Януковича. Начало было нормальным, без существенных ошибок и особых достижений. Кстати, у этого правительства хорошая пиар-составная. Меморандум с нефтетрейдерами по существу невозможно выполнить. Во многих регионах он и не выполнялся, но власть представила ситуацию как полностью подконтрольную. Сложнее ситуация с газом. Довольно трудными обещают быть переговоры украинской стороны с Миллером. Если Бойко удастся привезти соглашение о 95 долларах в 2006 году и не выше 135 в 2007-м, - это можно считать достижением. Бюджет рассчитан на 135, но если руководитель «Нефтегаза» привезет плохие новости, то бюджет “потечет”.

Что касается заявленных цифр... У меня нет оснований сомневаться в нулевой инфляции. Экономика имеет определенную инерцию: этот показатель инфляции - результат развития экономики за последние, минимум, полгода. Однако появление нового правительства после затяжного периода политической нестабильности сделало свой вклад в стабилизацию. С долей юмора могу сказать парадоксальную вещь: по мере углубления послевыборного политического кризиса экономика демонстрировала рост. Почему? Потому что в нее никто не вмешивался. А говоря серьезно, основным фактором роста стала конъюктура на международных рынках. Была благоприятная ситуация для украинской металлопродукции, произошло усиление промышленного роста, а дальше это имело мультипликативный эффект на другие сферы экономики и на рост потребительского спроса. Радужные прогнозы, зафиксированные Кабмином, повторил Рыбачук. И достижения правительства еще в этом году будут зависеть от наращивания темпов експорта украинской продукции, а уже потом можно будет говорить о структурных реформах в экономике.

Записала Маша Мищенко