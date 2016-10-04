Расстрел активистов Майдана: задержана часть "беркутовцев", которых "слил" силовик

Об этом заявил прокурор ГПУ Александр Ковальчук, сообщает 112.ua.

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Комментируя то, что в Харькове экс-беркутовец частично признал свою вину и назвал бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой, прокурор сказал, что часть названных лиц задержана.

"В настоящее время некоторые из этих сотрудников "Беркута" задержаны, проводится досудебное расследование. Относительно других информация еще проверяется", - сказал Ковальчук.

По его словам, показания экс-"беркутовца" очень помогут следствию, а если будут установлены другие спецназовцы, которые получали свинцовые пули, будут приняты соответствующие решения. Кроме того, он отметил важность информации о наклейках на шлемах, с помощью которых спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 г.

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"Относительно наклеек на шлемах. Это поможет следствию идентифицировать, какое именно подразделение присутствовало в той или иной части Киева", - добавил Ковальчук.

Отвечая на вопрос, сколько сейчас подозреваемых экс-"беркутовцев", он отметил: "По тем производством, где я старший группы прокуроров, это 8 работников "Беркута" из разных областей Украины".

"Есть информация, что бывшие сотрудники "Беркута" прошли аттестацию и сейчас занимают различные должности в Нацполиции. В настоящее время под стражей 4 бывших сотрудника"Беркута", которые на момент задержания находились на различных должностях в Нацполиции", - сказал Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, 3 октября, экс-"беркутовец" из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.