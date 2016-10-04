В Одессе адвокат пытался дать СБУшнику $13 тысяч за повреждение доказательств взятки в $1 тысячу

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, задержание произошло 3 октября в ресторане отеля «Улисс» в Киевском районе Одессы.

По данным источника, адвокат хотел передать взятку сотруднику СБУ за содействие в повреждении видеозаписи, которая подтверждает вымогательство неправомерной выгоды сотрудником областного управления Государственной фискальной службы.

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Последний был задержан правоохранителями примерно месяц назад при получении 1 тысячи долларов взятки.

«Благодарность» сотруднику СБУ составила 13 тысяч долларов», - отметил источник.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщил УНИАН информированный источник, в настоящее время задержанный госпитализирован из-за резкого ухудшения здоровья.

«Как оказалось, у адвоката тяжелое хроническое заболевание», - отметил правоохранитель.

Пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что адвокат пытался передать 13 тысяч долларов посреднику для решения вопроса с работником УСБУ по уничтожению части материалов уголовного производства в отношении заместителя начальника управления ГУ ГФС в области, задержанного в сентябре на взятке в 1 тысячу долларов.

По информации пресс-службы, на данный момент подозреваемый налоговик отстранен от должности. Он внес назначенный судом залог в размере почти 70 тысяч гривень и находится на свободе.

Задержанный вчера на взятке адвокат представлял интересы этого чиновника.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Одессе задержан руководитель одного из управлений ГФС в Одесской области, который требовал у предпринимателя взятку за положительное заключение налоговых проверок и неначисление штрафных санкций. Сначала он требовал 3000 долларов, но потом согласился на 1 тысячу. При получении этой суммы его и задержали.

10 сентября задержанному было объявлено о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.