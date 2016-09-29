Уверены ли вы в качестве алкоголя, который употребляете? – опрос УНИАН

В связи с этим УНИАН решил выяснить у своих читателей: уверены ли вы в качестве алкоголя, который употребляете?

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2016 года была задержана владелица нескольких магазинов в Волчанском районе Харьковской области. В прокуратуре заявили, что у них есть информация, что после покупки в магазинах этой женщины и употребления алкогольных напитков неизвестного происхождения умерли 6 жителей.

Количество умерших из-за отравления суррогатным алкоголем в различных районах Харьковской области росло и по состоянию на утро 27 сентября достигло 18 человек, еще 21 человек находились в больницах.

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Более того, в городе Лиман Донецкой области от отравления алкоголем с Харьковщины умерли 5 человек.

Позже начали появляться сообщения о жертв некачественного алкоголя и в других городах Украины.

29 сентября стало известно, что в Харькове правоохранители задержали организатора и пособников производства суррогатного алкоголя, от отравления которым погибли несколько десятков человек.