22 милиционера госпитализированы после столкновений в центре Киева

В результате столкновений милиции с участниками акции в честь очередной годовщины создания ОУН-УПА 22 стража порядка госпитализированы. В частности, 8 - с телесными повреждениями, другие - с отравлением неизвестным газом.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, сейчас все задержанные, а их более 100 лиц, находятся в одном из районных управлений столичной милиции. Не исключено, что в отношении кое-кого из них будет возбуждено уголовное дело. В том числе по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (“неповиновение сотруднику милиции”).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 октября, днем в центре Киева сотрудники милиции задержали более 100 участников акции в честь очередной годовщины создания ОУН-УПА, которые грубо нарушали общественный порядок и вступили в столкновения со стражами порядка. (Фоторепортаж)

По информации милиции, заявку на проведение акции подали столичная ячейка общественной организации «Патриоты Украины» и другие.

Как отметили в ЦОС, двигаясь от бульвара Шевченко по улице Владимирской, колонна в составе около 400 лиц пыталась попасть на Майдан Незалежности через ул. Ирининскую. Для предупреждения возникновения возможных инцидентов столичные стражи порядка пытались их остановить. Не реагируя на предупреждения сотрудников милиции, отдельные участники акции начали столкновения со стражами порядка с применением палок и слезоточивого газа.