Пограничники предупредили о риске провокаций РФ во время акции крымских татар 24 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

Он отметил, что пограничники фиксируют разведывательную активность российской стороны с использованием аэростатов на админгранице с временно оккупированным Крымом.

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В частности, 22-24 июля 2016 года были зафиксированы аэростаты в районе Арабатской стрелки, а 7-12 августа - в районе населенных пунктов Волошино и Перекоп.

«Такая разведывательная активность российской стороны, скорее всего, связана с мониторингом обстановки в районах основных контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом накануне анонсированных на 24 сентября мероприятий по случаю годовщины общественной блокады Крыма», - сказал Слободян.

«Во время акции крымских татар мы не исключаем возможность провокаций с российской стороны, поскольку предыдущее использование аэростата «Рысь» происходило именно в период провокационных действий спецслужб РФ, связанных якобы с поиском украинской диверсионно-разведывательной группы», - добавил Слободян.