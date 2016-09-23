Пограничники предупредили о риске провокаций РФ во время акции крымских татар 24 сентября
В Государственной пограничной службе Украины не исключают провокаций со стороны РФ во время акции крымских татар по случаю годовщины блокады Крыма, которая запланирована на 24 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.
Он отметил, что пограничники фиксируют разведывательную активность российской стороны с использованием аэростатов на админгранице с временно оккупированным Крымом.
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В частности, 22-24 июля 2016 года были зафиксированы аэростаты в районе Арабатской стрелки, а 7-12 августа - в районе населенных пунктов Волошино и Перекоп.
«Такая разведывательная активность российской стороны, скорее всего, связана с мониторингом обстановки в районах основных контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом накануне анонсированных на 24 сентября мероприятий по случаю годовщины общественной блокады Крыма», - сказал Слободян.
«Во время акции крымских татар мы не исключаем возможность провокаций с российской стороны, поскольку предыдущее использование аэростата «Рысь» происходило именно в период провокационных действий спецслужб РФ, связанных якобы с поиском украинской диверсионно-разведывательной группы», - добавил Слободян.