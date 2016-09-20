В Одесской области задержали банду разбойников, в которую входили правоохранители

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области, сотрудники полиции, военной прокуратуры Южного региона и СБУ провели совместную спецоперацию, в результате чего были выявлены и сегодня задержаны члены преступной группы, действовавшей под прикрытием начальника следственного отдела и старшего оперуполномоченного Черноморского отделения полиции.

«В преступную группу также входили двое сотрудников прокуратуры и шесть гражданских лиц», - отметили в пресс-службе.

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Отмечается, что группа подозревается в совершении ряда краж, грабежей и разбойных нападений.

Проводятся следственно-оперативные действия. Расследованием занимается военная прокуратура.

В Черноморске находится руководитель ГУ НП в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, в настоящее время установлено 10 активных членов преступной группировки. Все по решению следственного судьи задержаны для доставки в суд, который будет решать вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура настаивает на мере в виде заключения под стражу.

«Военной прокуратурой Южного региона Украины совместно с Управлением СБУ в Одесской области, а также во взаимодействии с ГУ Национальной полиции и прокуратуры области разоблачена и прекращена деятельность организованной группы, в состав которой входили действующие и бывшие работники органов Национальной полиции, прокуратуры и ранее судимые лица», - рассказала Стекачева.

Во время проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий задокументированы факты систематического совершения этой группой тяжких преступлений корыстной направленности, а также подготовки к другим подобным правонарушениям.

«Сейчас по месту жительства, работы, а также хранения похищенного имущества проводятся обыски, по результатам которых уже изъяты орудия и средства совершения преступлений, похищенное имущество, значительные суммы денежных средств, вещества, похожие на наркотические», - добавила Стекачева.