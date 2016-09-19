Опубликованы фото с места гибели заместителя главы АП Андрея Таранова

Фотографии с места происшествия опубликовал портал dtp.kiev.ua.

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Ранее сообщалось, что заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов на водном мотоцикле не справился с управлением и врезался в баржу. На место прибыли спасатели, которые извлекли тело погибшего. Медики скорой констатировали смерть мужчины.

На месте трагедии работали значительные силы полиции и опергруппа. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Начальник Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что ведомости о происшествии внесены в ЕРДР по статье 291 УК (нарушение действующих правил на транспорте).