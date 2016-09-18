В Одессе здание Генконсульства РФ пикетируют представители проукраинских организаций

В Одессе возле здания Генконсульства РФ проходит пикет представителей украинских патриотических организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, на Гагаринском плато возле входа в Генеральное консульство РФ в Одессе находятся порядка 20 человек. Они держат плакаты: "Русский, уходи! Бутылок нет", "Русские оккупанты! Вам здесь не рады!!!".

Здесь же находятся представители местного "Правого сектора" вместе со своим лидером Сергеем Стерненко, которого полиция отпустила после задержания возле российского диппредставительства.

По словам активистов, они намерены оставаться там до 20.00, пока функционирует дислоцирующийся здесь избирательный участок.

Тем не менее, граждане РФ, изъявившие желание проголосовать, имеют доступ на избирательный участок - общественный порядок обеспечивает большое количество правоохранителей.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе возле Генерального консульства РФ, где находится избирательный участок по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания России, полиция задержала 4 человек, в том числе лидера местного "Правого сектора" Стерненко, напавших на подошедших к консульству людей. Через несколько часов задержанных отпустили, в отношении нарушителей общественного порядка составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.

***Генеральное консульство РФ в Одессе обслуживает 4 региона Украины: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области.