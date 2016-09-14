В Одессе начали проверку элитного ресторана, в котором отравились более 20 человек

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы Украины в Одесской области по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, 13 сентября в ведомство поступило оперативное сообщение о том, что в Одесскую инфекционную больницу госпитализировано 4 человека, которые 10 сентября отмечали свадьбу в вышеназванном ресторане. Позднее было госпитализировано еще двое.

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«Зарегистрировано заболевание пищевой токсикоинфекции. На праздновании было более 100 человек. Всего за медицинской помощью по состоянию на сегодня обратилось свыше 20, из которых шесть – в больнице», - отметили в управлении.

Состояние больных оценивается как средней тяжести.

С целью установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации работниками службы начато обследование ресторана с отбором проб пищевой продукции, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды для лабораторных исследований и обследования его работников.