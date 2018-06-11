Ухмылки украинской Фемиды

Одессу всегда отличали необычные истории, а криминальные – тем более. Но некоторые метаморфозы отечественной Фемиды даже Одессу загоняют в ступор. Только за одну неделю – с 31 августа по 7 сентября – в регионе из СИЗО отпустили сразу двоих высокопоставленных чиновников правоохранительной системы, обвиняемых во взяточничестве.

Так, местный начальник городского управления внутренних дел полковник Олег Макуха «погорел» на этом год назад. Повязанного «на горячем» (сумма неправомерной выгоды, по словам заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, составила 20 000 долларов) главного милиционера Одессы задержали, глава МВД Арсен Аваков тут же подписал приказ о его увольнении из органов внутренних дел, закрутилась работа органов досудебного следствия…

Сначала Макухе сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины, что, в случае доказанности вины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. С конфискацией имущества. Затем, по инициативе прокуратуры и следственного судьи, определили подозреваемых (помимо милицейского начальника по делу проходит еще один фигурант, экс-милиционер) под стражу. Также был наложен арест на имущество, а освобождение из СИЗО было определено правом внесения залога в сумме 4,8 миллиона гривен.

29 августа 2015 года Суворовский районный суд Херсона рассмотрел и удовлетворил представление следователя об определении меры пресечения и оставил подозреваемого и его подельника под стражей до 27 октября 2015 года. А 21 октября того же года военная прокуратура Южного региона Украины завершила следствие и в скорости направила в суд обвинительный акт.

В качестве судебной инстанции был определен Беляевский районный суд Одесской области – по месту задержания основного фигуранта (в соответствии с требованиями УПК, подсудность определяется по месту совершения преступления). Словом, оставалось лишь дождаться вердикта. Но здесь-то и началась история, которая длится уже долгих 10 месяцев.

Казалось бы, с одной стороны – всесильные Генпрокуратура, СБУ, военная прокуратура и конкретные доказательства, но с другой – хоть и заштатный, но не лыком шитый суд и адвокаты, честно отрабатывающие свои гонорары. В результате, скоро год как дело идет, «конторы пишут», а задержанные… уже на воле! Естественно, не в силу того, что сам полковник постоянно твердил, что взятку не брал. Все решилось на сугубо «техническом», вернее, «технологическом» уровне.

Прокуратура отмечает, что этому, в частности, способствовали действия стороны защиты – в виде «злоупотребления процессуальными правами, симуляции ухудшения состояния здоровья обвиняемых» и т.д. В силу сложившихся обстоятельств, сторона обвинения - военная прокуратура - не смогла снова ходатайствовать о продлении меры пресечения. Надзорное ведомство попросту лишили процессуальных возможностей.Изначально дело рассматривал судья Евгений Груца, который затягивал слушания по различным причинам, а после и вовсе ушел на пенсию. После этого дело передали судье Ольге Трушиной, которая начала все заново, поскольку, выражаясь казенным языком, «у предыдущего председательствовавшего судьи истек срок полномочий». Наконец, в июле 2016-го суд постановил продлить Макухе содержание под стражей до конца августа. Но в начале августа защита экс-начальника милиции снова заявила судье отвод, отвод долго рассматривался… и, в результате, 30 августа срок содержания обвиняемых под стражей просто истек.

В итоге, Макуха и его подельник находятся на свободе и, гипотетически (что не такая уж большая редкость в отечественных реалиях) в любой момент могут «исчезнуть из поля зрения», скрывшись в каких-нибудь «недосягаемых местах». Не напрасно же впервые определяя Макухе меру пресечения, военная прокуратура просила суд оставить подозреваемого под стражей, поскольку «он может скрыться на территории, подконтрольной так называемой ДНР».

Впрочем, все оказалось еще более прозаичным. Покинув стены Одесского СИЗО в ночь на 31 августа, полковник действительно укатил, но в… Киев. Именно в столице у бывшего правоохранителя также имеется однокомнатная квартира, которая была выделена ему МВД лет восемь назад (надо полагать, за безукоризненное исполнение служебных обязанностей).

Сам освобожденный, но все еще обвиняемый Олег Макуха уверяет, что в бега подаваться не будет. Поскольку, мол, невиновен. Дескать, все дело сфальсифицировано, в отношении его виновности нет ни единого доказательства. Макуха заявляет, что взятку ему подбросили, обвиняет суд и военную прокуратуру в сговоре, а журналистов – в предвзятости. Поэтому полковник намерен являться в судебные заседания и доказывать собственную правоту. Естественно, с помощью защитников. Последние же продолжают «отводить» судей. Так, 5 сентября, на очередном слушании этого дела в Беляевском районном суде, сторона защиты заявила судье отвод. «Представители защиты продолжают злоупотреблять своим процессуальным правом, как это было ранее», - отметила пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева.

Следующее заседание суда назначено на 20 сентября. И до этого времени подсудимые могут делать все, что им вздумается.

«Темный» прокурор Белый

Что касается второго оказавшегося на свободе «вымогателя-взяточника», то здесь кадровая вертикаль «замыкается» на прокуратуру. Изначально, 1-му заместителю прокурора Одесской местной прокуратуры №4 (Суворовский район Одессы) Валерию Белому, который был задержан прокуратурой области совместно с СБУ по подозрению в вымогательстве 1 сентября, судом был определен залог в 2 млн гривен. Сам подозреваемый – арестован.

По данным правоохранителей, Белый получил от представителя предприятия неправомерную выгоду в виде скидки на аренду помещений общей площадью более 200 кв. метров. По документам, арендатором помещений является родственник (супруга, – УНИАН) подозреваемого. «Это именно тот прокурор, которого два месяца назад я спрашивал об источниках покупки дорогой иномарки. Затем он придумывал разные небылицы, просился в декрет. Но дурных привычек не бросил. На той же машине приехал требовать скидку в 76 тысяч для связанной с ним фирмы», - отреагировал на ситуацию генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Действительно, еще в июне генпрокурор, после инспекции работы Одесской местной прокуратуры №4 поинтересовался у Валерия Белого обстоятельствами и ценой приобретенного им автомобиля Toyota Avalon, стоимость которого не соответствует официальной зарплате прокурора. Кроме того, Луценко предложил Белому подать новую декларацию о доходах, где указана машина и ее стоимость, либо «завтра же уволиться».

Но, как видим, никто не спешил подавать рапорт об отставке. Вероятно, в надежде на то, что неприятная ситуация забудется.

К сожалению, новое происшествие с одесским прокурором может даже не закончится хотя бы его увольнением. Говорить об этом заставляет тот факт, что, 7 сентября (через семь дней после задержания) Белый обжаловал решение райсуда о мере пресечения в виде содержания под стражей, и Апелляционный суд Одесской области выпустил подозреваемого на свободу. Любопытно, что, согласно действующему законодательству, надзорное ведомство не может внести кассацию на это решение апелляционной инстанции. Поэтому, что дальше будет делать сторона обвинения – большой вопрос, на который пока нет ответа…

Евгений Биновский, Одесса