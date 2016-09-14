Под посольство Германии в Киеве вышли родственники пленных бойцов ВСУ (фотогалерея)

Как сообщает Reuters, митингующие устроили акцию в преддверии визита немецких и французских министров иностранных дел.

По мнению участников акции, Германия, как страна-участница «нормандского формата», может посодействовать в решении этого вопроса. Они подписали обращение, после чего намерены продолжить акцию у посольства Франции и встретиться с вице-спикером парламента Ириной Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, на этой неделе ожидается визит в Украину министров иностранных дел Германии и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера и Жана-Марка Эро.



