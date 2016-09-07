Главы МИД Германии и Франции на следующей неделе посетят Украину

Как сообщает украинская редакция "Немецкой волны", об этом Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил в Бундестаге. В Киеве министры будут обсуждать возможность возвращения к "нормандскому формату".

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В выступлении в Бундестаге Штайнмаер высказался в защиту ужесточения политики сдерживания России со стороны НАТО. В то же время он подчеркнул необходимость поддержания диалога с Россией, чтобы "отчуждение между востоком и западом Европы не привело к новому разделению на два лагеря".

"На наш континент вернулся даже вопрос войны и мира", - сказал Штайнмайер.

На завтра, 8 сентября, в Берлине запланирована встреча Штайнмайера с министроминостранных дел Украины Павлом Климкиным.