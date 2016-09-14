Кабмин утвердил соглашение с Румынией об отмене платы за оформление виз

Положения Соглашения предусматривают бесплатное оформление долгосрочных виз, то есть таких, которые дают право гражданам Украины и гражданам Румынии на въезд в Румынии или Украины в соответствии с целью оформления документов, что дают право на пребывание или проживание в этих государствах на срок более 90 дней, передает Европейская правда.

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Согласно постановлению правительства №617 от 8 сентября, данное соглашение было разработано по результатам украинско-румынского переговорного процесса с целью упрощения взаимных поездок граждан и подписано 6 мая ц.г. в пгт Солотвино (Закарпатская область).

"Сделан еще один шаг на пути либерализации визового режима со странами ЕС", - говорится в пояснении к постановлению правительства.

В правительстве отмечают, что реализация положений Соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Как сообщал УНИАН, в июне министерство иностранных дел упростило процесс выдачи виз иностранным гражданам благодаря использованию информационно-телекоммуникационной системы "Виза".