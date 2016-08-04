Суд перенес рассмотрении дела экс-беркутовцев на осень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом суд сообщил на сегодняшнем заседании после завершения допроса потерпевшего - сотрудника Красного Креста Романа Котляревского.

Читайте такжеГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении еще восьми "беркутовцев"

Таким образом, следующее заседание по делу экс-«беркутовцев» начнется 1 сентября в 11.30.

В свою очередь, один из прокуроров по делу экс-«беркутовцев» Роман Псюк в комментарии УНИАН сказал, что пуля, изъятая во время операции у раненого Котляревского, стопроцентно принадлежит одному из бойцов так называемой «черной роты» “Беркута”.

По словам прокурора, это подтвердили две экспертизы.

В то же время он добавил, что пока не имеет права сказать, за кем именно был закреплен автомат Калашникова, из которого был произведен выстрел в сотрудника Красного Креста Котляревского, поскольку данное лицо находится в розыске.

Между тем в ходе сегодняшнего судебного заседания адвокаты экс-«беркутовцев» и сами обвиняемые заявляли, что у правоохранителей не было никаких мотивов стрелять в сотрудников Красного Креста. Также они предположили, что этот выстрел могли сделать третьи лица для дискредитации правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направлении в суд уголовного производства в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствованиеи проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.