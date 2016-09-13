Аваков напомнил, что полиция не будет водить призывников в военкоматы в ходе осеннего призыва

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

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По его словам, участие сотрудников Нацполиции в этом процессе может осуществляться только в рамках уголовного производства по фактам уклонения от призыва на срочную военную службу. В противном случае это приведет к нарушению конституционных прав и свобод граждан и негативно повлияет на имидж Национальной полиции Украины.

"Я обратился с соответствующей просьбой к Председателю Национальной полиции провести разъяснительную работу с личным составом на местах, чтобы избежать обвинений в превышении власти и не допустить конфликтов полиции с населением", – отметил Арсен Аваков.

Как известно, осенний призыв в этом году продлится с 1 октября по 30 ноября.