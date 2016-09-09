На Харьковщине к 3 годам приговорили боевика "ДНРовского" "Востока"

Как сообщает прокуратура Харьковской области, мужчина приговорен по ч.1 ст.263, ч.2 ст.260 УК Украины к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Отмечается, что в 2015 году злоумышленник принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе тергруппировки "Восток", в частности дежурил на блокпостах в Донецкой области.

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Задержали его летом текущего года спецподразделения Службы безопасности Украины. В ходе обысков по месту жительства злоумышленника изъяты две гранаты Ф-1 и РГД-5, а также несколько десятков патронов к автомату Калашникова.

В ходе досудебного расследования суд поддержал позицию прокуратуры и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Свою вину злоумышленник признал полностью.