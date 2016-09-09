В Минкульте объяснили, почему Киев выбрали городом-хозяином Евровидения-2017

Об этом глава Министерства культуры Евгений Нищук заявил во время пресс-конференции после объявления города-хозяина Евровидения-2017.

"На самом деле важной составляющей были действительно финансовые гарантии. Вы знаете, что государство уже выполнило свои финансовые гарантии перед UBU. Соответственно, очень важно было сосредоточиться на том, чтобы как можно больше было перекрыто городом, который берет на себя обязательства провести Евровидение", - заявил Нищук.

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Министр рассказал и о планируемой концертной площадке.

"Это место, в котором должны расположиться около 12-14 тысяч зрителей. Это обустройство всего вокруг, ландшафтный дизайн. Это выход к и переезд речными трамваями с левого берега на правый", - добавил министр.

Рассматривается новая локация для пресс-клуба – вертолетная площадка на Парковой аллее.

Также, по словам Нищука, важной составляющей была безопасность проведения конкурса.

Кроме того он отметил, что в Киеве есть хорошо оборудованный аэропорт и достаточное количество мест в гостиницах.

В то же время он рассказал, что в МВЦ, где должно состояться Евровидение, заблаговременно проведут соответствующие работы и, в частности, будет улучшен звук.

Как известно, 9 сентября, после неоднократных переносов городом-хозяином Евровидения-2017 в Украине был избран Киев. Среди его конкурентов на последних этапах были Одесса и Днепр.