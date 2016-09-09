Убийство девочки в Одесской области: ромы угрожают селянам отомстить за разгромленные дома (видео)

Опасаясь мести, местные жители собрались накануне на митинг в селе, куда приехали глава полиции области и руководство области, пишет ТСН.uа.

Как отмечается, на собрание пришли и жители близлежащих сел - они боятся, что цыгане, которые покинули Лощиновку, поселятся у них. Сейчас главарям погромов цыганских домов грозит за это уголовная ответственность.

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Саму Лощиновку до сих пор круглосуточно патрулируют усиленные отряды полиции и активисты полка "Азов". А местные жители требуют увеличить количество участковых полицейских, когда такую охрану снимут.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя цыганской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных цыган. В село прибыла полиция. Жители Лощиновки потребовали выселить цыган из села. Впоследствии председатель Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами относительно их переезда из Лощиновки.

Цыганские организации обратились к министру внутренних дел Арсену Авакова с просьбой вмешаться в ситуацию. Вместе с тем омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение Лощиновского сельсовета о выселении цыган незаконно. 29 августа Измаильский горрайонный суд принял решение об аресте на 60 суток без права внесения денежного залога подозреваемого в убийстве малолетней девочки.

Убитую девочку похоронили в Лощиновке 30 августа.