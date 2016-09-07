Харьковская облэнерго может обесточить городской электротранспорт

По информации "Харьковоблэнерго", еще не определено, в каком районе города и сколько подстанций будут отключены, пишет Sq.com.ua.

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Энергетики уточнили, что "Горэлектротранссервис" предупрежден об отключении.

"Однако отключение может и не состоятся из-за введенного недавно новшества - ночных трамваев и троллейбусов. Дело в том, что обесточить транспортные предприятия можно только в период, когда они не работают. Теперь же "Горэлектротранс" официально работает и ночью, поэтому юристы могут воспрепятствовать отключениям", - сообщили в облэнерго.

Как известно, 2:00 27 августа в Харькове были обесточены 47 троллейбусов и половина городских трамваев.