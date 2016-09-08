39% украинцев - за полный запрет трудоустройства "гастарбайтеров" - опрос
13:31, 08 сентября 2016Общество
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22% опрошенных считают, что не нужно ограничивать трудоустройство в Украине мигрантов из других стран, 28% – считают, что следует существенно ограничить, но не запрещать же время 39% – за полный запрет.
Украинцев спросили об их отношении к трудоустройству иностранцев
В динамике с 2012 года фиксируется ухудшение отношения к трудоустройству в Украине мигрантов по всем социально-демографическим группам, кроме молодежи и жителей Донбасса и Запада, которые настроены более лояльно.
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Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» по заказу Аналитического центра RATING Pro.
В течение 21-28 июня 2016 года опрошено 2200 респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности не более 2,1%.
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