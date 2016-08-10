В Венгрии задержали украинца за перевозку 33 мигрантов из Азии

Как сообщает Мукачево.net, задержание произошло возле города Толна.

Утром дорожный патруль на автомагистрали M6 остановил грузовой микроавтобус, в котором обнаружили пассажиров, которые имели при себе документы лица, но без разрешения находились в странах Шенгенской зоны.

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Задержанных доставили в полицейский участок, где их обеспечили питьевой водой и пищей. Среди них граждане Пакистана, Бангладеша и Афганистана, которые уже подали заявления на получение статуса беженца.

Как сообщает полиция Венгрии, задержаны также водителя микроавтобуса, 55-летнего мужчину, гражданина Украины, его подозревают в контрабанде людей.