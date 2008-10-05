Украинский и российский "Тарасы Бульбы" снимаются наперегонки

Долгожданную премьеру фильма "Тарас Бульба" режиссера Владимира БОРТКО перенесли на 2009 год, сообщает газета "Сегодня".

"Премьеру года" - а именно так говорят кинокритики о картине с бюджетом более чем 20 миллионов долларов - решили перенести на 1 апреля 2009 года.

По словам В.БОРТКО, дата переноса российского "Тараса Бульбы" неслучайна: "Продюсеры картины решили перенести премьеру на 1 апреля - день рождения Николая Васильевича (Гоголя - УНИАН). Видимо, они пришли к выводу, что гоголевский юбилей — отличная дополнительная реклама для фильма".

Между тем, сам же режиссер готов был "сдать" картину по плану - то есть этой осенью.

Теперь похоже, что в украинской картины "Песни о Тарасе Бульбе", которую снимает режиссер Петр ПИНЧУК, появился реальный шанс появиться на экранах раньше российского собрата. Министерство культуры и туризма Украины, а также сам Пинчук собирались во что бы то ни стало выпустить этой осенью в прокат отечественную версию фильма по мотивам гоголевского "Тараса Бульбы". Украинская картина снимается за "бешеные" 400 тысяч долларов и будет "брать" зрителя "психологическими характерами героев".

На вопрос, что он думает по поводу украинского «опережения», Бортко рассмеялся: «Да пусть снимает кто угодно и что угодно — хоть 15 шедевров. Меня это абсолютно не волнует».

Напомним, что в картине В.БОРТКО играют Богдан СТУПКА (Тарас), Владимир ВДОВИЧЕНКО (Остап), Игорь ПЕТРЕНКО (Андрий), Михаил БОЯРСКИЙ (Шило), Владимир ИЛЬИН (Куренной), Борис ХМЕЛЬНИЦКИЙ (Атаман).

Также В.БОРТКО развеял многочисленные слухи о том, что после выхода "Тараса Бульбы" в свет по его детищу обязательно сделают расширенную версию (мини-сериал) для телевидения, как это случилось с "Огнем и мечом" режиссера Ежи ГОФФМАНА. "Этого не будет. Я сам так решил. Зачем делать худшую картину? Есть авторский фильм. Мой фильм. И, мне кажется, это самая значительная для меня картина", - подчеркнул режиссер.

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