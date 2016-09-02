Завтра в Харькове начнут курсировать ночные троллейбусы и трамваи
18:59, 02 сентября 2016Общество
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В Харькове появятся ночные троллейбусы и трамваи, транспорт начнет курсировать в тестовом режиме в ночное время уже завтра.
Фото УНИАН
Пилотный график движения электротранспорта в ночное время разработан сроком до 1 декабря. Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, передает 057.ua.
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"Цель этого введения - повысить качество предоставляемых услуг, изучить пассажиропоток по основным направлениям движения электротранспорта и целесообразность ввода ночных маршрутов", - отметили в мэрии.
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