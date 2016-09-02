Завтра в Харькове начнут курсировать ночные троллейбусы и трамваи

18:59, 02 сентября 2016
Общество
1137 0

В Харькове появятся ночные троллейбусы и трамваи, транспорт начнет курсировать в тестовом режиме в ночное время уже завтра.

Фото УНИАН

Пилотный график движения электротранспорта в ночное время разработан сроком до 1 декабря. Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, передает 057.ua.

Читайте такжеВ Одессе презентовали проект скоростного трамвая

"Цель этого введения - повысить качество предоставляемых услуг, изучить пассажиропоток по основным направлениям движения электротранспорта и целесообразность ввода ночных маршрутов", - отметили в мэрии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter