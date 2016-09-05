Президент вручил ордена "Золотая Звезда" Героя Украины матерям погибших героев АТО

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Солдат Брановицкий во время обороны Донецкого аэропорта, находясь в окружении, личным примером мобилизовал личный состав на выполнение задания, несмотря на сложность обстановки и многочисленные потери. В ночь на 21 января 2015 года солдат Брановицкий прикрыл отход бойцов батальона из полностью разрушенного здания Нового терминала и, пытаясь спасти остававшихся там раненых, попал в плен.

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«Благодаря героизму Игоря, десятки раненных украинских воинов удалось спасти. Во время допросов, в нарушение всех международных конвенций, за личную стойкость и неповиновение террористам Игорь был лично застрелен одним из нелюдей-бандитов с позывным «Моторола». Не будет прощения. И этот изверг будет привлечен к ответственности. Он ответит за смерть украинского героя», - сказал президент.

Капитан Колодий также был одним из тех, кто оборонял Донецкий аэропорт. 28 августа 2014 года на боевой машине пехоты он вступил в неравный бой с российскими танками. «Ценой собственной жизни он спас жизни 20 военнослужащим, обеспечив им возможность уйти из окруженного опорного пункта», -рассказал Порошенко.

По словам президента, именно благодаря их стойкости и мужеству украинская армия вернула веру в свою силу, закалилась, и именно благодаря их героическому примеру возрождена боевая слава Украины: «Они стали символом единения нашей страны в противостоянии коварному врагу».