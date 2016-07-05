Порошенко вручил Муженко орден Богдана Хмельницкого III степени

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что президент во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины освобождения Славянска и Краматорска вручил ордена и медали 26 военнослужащим Вооруженных сил и Национальной гвардии за мужество и высокий профессионализм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и за верность военной присяге.

"Орден Богдана Хмельницкого III степени президент вручил старшему лейтенанту Максиму Володенков, майорам Сергею Евтушенко и Анатолию Козелу, полковнику Александру Зуеву, капитанам Александру Мосийчуку, Денису Пивчуку, Степану Радчуку, Юрию Руденко, Андрею Тимакову и Константину Чурсину, начальнику Генерального штаба Виктору Муженко", - говорится в сообщении.

Награжденные военные неоднократно принимали участие в боях с пророссийскими боевиками, проявляя при этом личную силу воли, верность военной присяге, ответственность и решительность.

Орден «За мужество» III степени получили старший сержант Олег Бескровный, старшие солдаты Евгений Васильев, Николай Глум и Андрей Гром, сержант Андрей Слободянюк, прапорщик Григорий Слухай и главный старшина Иван Шевчук.

Глава государства также вручил орден «За мужество» III степени нацгвардейцам - подполковникам Владиславу Аллерову и Константину Корницкому, а также полковнику Сергею Трофименко.

Еще 5 военных получили медали «За военную службу Украине» и «Защитнику Отечества».