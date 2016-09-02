В Одессе двух таможенников уличили в халатности, стоившей государству 30 миллионов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, следователи прокуратуры в конце прошлой недели сообщили о подозрении в служебной халатности двум сотрудникам Одесской таможни (ч.2 ст.367 УК Украины).

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Установлено, что в начале 2016 года таможенники, работая с электронными декларациями предприятия, не проверили их правильность и выпустили в свободное обращение груз (табачное неферментованное сырье), что привело к неправомерному применению преференции по уплате акцизного налога.

В ведомстве отметили, что из-за халатности этих сотрудников таможни предприятие не перечислило в бюджет свыше 30 миллионов гривень обязательных платежей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.