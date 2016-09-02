В Днепре закрыли стихийный рынок

В Днепре на улице Инженерной демонтировали стихийный рынок, на котором из около 100 торговых точек осталось меньше половины. Об этом сообщает Днепропетровский горсовет.

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«Очаг стихийной торговли на улице Инженерной, что в Шевченковском районе города, начали расчищать в ночь на 2 сентября. Утром торговцы вышли работать уже на санкционированный рынок, который до этого пустовал годами», - говорится в сообщении.

Начальник управления рекламы и торговли горсовета Руслан Мороз, который инспектировал работы, сказал: «Вдоль улицы была несанкционированная стихийная торговля. Сейчас она перемещается на этот рынок и получает цивилизованную форму».

В горсовете подчеркивают, что на новом месте будет работать санстанция.

По словам Мороза, подавляющее большинство киосков и торговых точек выехали с ул. Инженерной самостоятельно, после официального предупреждения. Те ларьки, чьи владельцы проигнорировали предписание, демонтировали принудительно. Сейчас в мэрии решают вопрос нескольких здешних киосков, которые получили документы незаконным путем.

Как известно, на прошлой неделе в Днепре снесли «Шанхай» – известный стихийный рынок на улице Боброва.