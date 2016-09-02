На границе с Беларусью задержали контрабандиста с тонной сала

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Нарушителя, который ехал на подводе, пограничный наряд задержал за несколько десятков метров от государственной границы. В ходе проверки пограничники обнаружили 18 мешков с салом, которое житель населенного пункта Тур намеревался доставить в соседнюю страну», - говорится в сообщении.

Груз изъяли, а в отношении задержанного «ездового» составили документы административного производства, отметили в ГПСУ.