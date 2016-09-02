Шкиряк раскритиковал "Интер": рассказал об "апогее наглости" телеканала и призвал выдворить Шувалова

Об этом советник министра внутренних дел сообщил на своей странице в Facebook.

"Требуем выдворения агента ФСБ Шувалова с территории Украины! Доказательной базы деструктивной деятельности этих лиц более чем достаточно!" - призвал Шкиряк.

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Кроме того, он выразил надежду, что СБУ выдворит Шувалова и других сотрудников "Интера" с территории Украины с последующим запретом въезда на территорию нашего государства.

"МВД Украины готово максимально содействовать и предоставлять СБУ всю необходимую помощь в решении вопросов, касающихся борьбы с информационной агрессией Кремля против Украины", - говорится в сообщении.

Также, как рассказал советник главы МВД, "апогеем наглости "Интера" стало указание одного из руководителей телеканала Анны Безлюдной вырезать из программы в честь Дня Независимости приветствие Александра Пономарева "Слава Україні!".

Шкиряк напомнил, как почти два года назад СБУ уже выносила постановление о выдворении российского политтехнолога и идеолога рашизму Игоря Шувалова из Украины, опубликовав копию постановления.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал СБУ выслать из страны идеолога информационной политики телеканала "Интер", гражданина России Игоря Шувалова.