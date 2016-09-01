"Без угрозы для жизни школьников": в АП отчитались о Дне знаний в прифронтовой зоне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Киеве пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Отвечая на вопрос о 1 сентября в школах в зоне АТО, он напомнил, что удалось «договориться о том, чтобы не было обстрелов, в том числе и из тяжелого вооружения».

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«Вчера мы еще наблюдали (обстрелы со стороны боевиков - УНИАН), но это было в десятки раз меньше. Это действительно результат нашей работы», - сказал Лысенко.

Благодаря этому, отметил Лысенко, «нам удалось организованно провести День знаний 1 сентября в школах, которые находятся в прифронтовой зоне». «Это действительно большое достижение. Наши школьники без угрозы для своей жизни пришли за парты, услышали первый звонок и начали обучение», - сказал он.