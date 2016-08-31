В Киеве задержали на взятке двух полицейских метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители требовали от гражданина взятку в сумме 10 тысяч гривень за закрытие уголовного производства и непривлечение его к ответственности за хранение наркотических средств. Неправомерную выгоду злоумышленники предложили перевести им через систему электронных платежей WebMoney.

Читайте такжеВ Киеве двух патрульных уличили в получении взятки от водителя-нарушителя

Сейчас правоохранители задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

Сведения о совершении сотрудниками полиции уголовного правонарушения внесены в ЕРДР по ч.3 ст.368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.