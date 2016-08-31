В Киеве задержали на взятке двух полицейских метрополитена
20:55, 31 августа 2016Общество
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В столице задержали за получение взятки двух следователей управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в Киеве.
Двух киевских полицейских разоблачили на взятке / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Правоохранители требовали от гражданина взятку в сумме 10 тысяч гривень за закрытие уголовного производства и непривлечение его к ответственности за хранение наркотических средств. Неправомерную выгоду злоумышленники предложили перевести им через систему электронных платежей WebMoney.
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Сейчас правоохранители задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.
Сведения о совершении сотрудниками полиции уголовного правонарушения внесены в ЕРДР по ч.3 ст.368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
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