СБУ ужесточит контрразведывательный режим на границе с Россией

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время встречи с личным составом управления СБУ в Сумской области, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеПодразделения СБУ из-за провокаций РФ в Крыму приведены в повышенную боевую готовность – Грицак

«Мы обязаны усилить контрразведывательный режим на границе с российским агрессором», – подчеркнул Грицак.

Он также акцентировал, что результаты работы Службы еще не дают оснований успокаиваться. «Недавно президент Украины дал высокую оценку нашей работе, отметив, что СБУ еще не была такой эффективной за все годы независимости, как сейчас. Действительно, мы научились бить врага, но это не дает нам никаких оснований успокаиваться», – отметил он.

По словам Грицака, сегодня для СБУ одной из главных задач является противодействие российской агрессии, в том числе и в экономической, информационной и политической сферах.

«Мы и в дальнейшем будем усиливать борьбу с коррупцией, контрабандой и инспирированной российским агрессором внутренней политической нестабильностью. Также нельзя недооценивать важность сохранения общественно-политической стабильности в регионе и в стране в целом», – подчеркнул председатель СБУ.

По данным пресс-центра, в ходе рабочей поездки Грицак проинспектировал обновленный и усиленный учебно-тренировочный комплекс Центра специальных операций «А», созданный на базе Сумского управления. Начальник «Альфы», генерал Александр Устименко проверил в присутствии председателя СБУ уровень подготовки бойцов спецподразделения.