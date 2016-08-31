Спикер МВД анонсировал старт нового набора в патрульную полицию

Как сообщил в соцсети спикер МВД Артем Шевченко, планируется набрать до тысячи человек.

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Комментируя поведение николаевских полицейских, которые бездействовали во время пьяной стычки в центре города, он отметил, что они будут наказаны.

"Накажут, не сомневайтесь. Кстати, очень скоро в патруль будет новый набор - 1000 человек. Будет много информации об этом. И мне очень интересно, сколько из тех, кто сейчас истерит и иступленно заламывает руки "ой все плохо, всё пропало, они плохие, реформа провалена" - попробует взять на себя ответственности и прийти служить гражданам и правопорядку. Полицейские из других стран не придут или с других планет не прилетят", - написал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве в ночь на 30 августа на перекрестке ул. Соборная и Адмирала Макарова двое пьяных мужчин напали на таксиста, а также избивали и оскорбляли прохожих. По факту бездействия сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, начата служебная проверка.