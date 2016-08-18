Матиос о деле бойцов "Торнадо": Чем ближе приговор, тем меньше можно будет говорить о преследовании

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Однозначно завершится решением Украины. Это будет приговор. Я убежден в этом, зная достаточность доказательств, что предоставляет сторона обвинения и государственное обвинение в лице военных прокуроров", - заявил Матиос.

Главный военный прокурор утверждает, что в обществе определенными силами происходит попытка эксплуатировать понятие патриотизма, чтобы защитить бойцов "Торнадо".

По его словам, бойцы "Торнадо" совершали чрезвычайно жестокие преступления в отношении простых граждан.

"Чем ближе приговор, тем меньше можно будет говорить, что это преследование", - заявил Матиос.

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Как сообщал УНИАН, 17 июня 2015 года суд арестовал восьмерых бойцов роты "Торнадо" по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. По данным Генеральной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что командир роты Руслан Онищенко в период с января до середины марта 2015 года создал преступную организацию из числа подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали, заявили в ГПУ. В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо».