Россия разблокировала работу Культурного центра Украины в Москве

Об этом УНИАН сообщили сотрудники Центра.

«Спустя несколько месяцев, вопрос сдвинулся с мертвой точки. Нового директора Владимира Ионова внесли в российский Единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом у него появилось право подписи, как в банке, так и в любых других учреждениях. Это позволяет вести финансово-хозяйственную деятельность, выплату зарплаты, оплату коммунальных платежей», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 10 августа руководитель общества «Провисник» Тарас Дудко заявил о блокировании российскими органами власти работы Культурного центра Украины.

Читайте такжеМИД считает нападение на посольство Украины в РФ спланированным и санкционированным

«Уже почти 5 месяцев Россия заблокировала роботу Культурного центра. Российская власть не регистрирует нового директор Центра, назначенного государством Украина на эту должность. Сотрудники второй месяц не получают заработную плату», - сказал Дудко.

«Украинская диаспора убеждена – это саботаж со стороны российских властей, в то время как в Киеве и Львове российские центры продолжают работать», - подчеркнул он.

Дудко пояснил, что деятельность Центра осуществляться на основе межправительственного соглашения Украины и РФ, подписанного в 1998 году. Согласно этому документу, Центры регистрируются в качестве юридических лиц в соответствии с законодательством страны пребывания.

Дудко сообщил, что Культурный центр много лет осуществлял свою деятельность как некоммерческая организация, однако власти РФ, ссылаясь на изменения внутреннего законодательства относительно таких организаций, отказываются внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о новом директоре.

На должность директора Культурного центра в Москве 3 марта 2016 года Государственным управлением делами президента Украины назначен Владимир Ионов.