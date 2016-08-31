На участке границы с Россией установили автономную башню с видеонаблюдением (видео)

Речь идет о пункте пропуска Журавлевка, сообщает 5 канал.

Как отмечается, это экспериментальная башня. Она автономная, работает от солнечных батарей и пока является единственным подобным сооружением на границе.

"К наблюдательной башни не подведено никаких линий электропитания, то есть это может быть здесь, может быть где-то далеко от населенного пункта, где никаких кабельных линий нет, но с помощью солнечных элементов батареи обеспечивается электропитание", – объясняет представитель Восточного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Беляцкий.

Сообщается также, что здесь есть и мультисенсорная оптическая система, и тепловизор, и видеокамеры, которые фиксируют все, что происходит на расстоянии нескольких километров от украинско-российской границы. Изображение передается на экран в центре управления.

Кроме технического оснащения, пограничники укрепляют КП "Журавлевка" и боевыми позициями. Под башней обустроены огневые позиции, эти окопы рассчитаны на десять военнослужащих пограничного отряда, которые смогут держать оборону до прихода основных сил.

Кроме того, при необходимости сдерживать врага бойцы также могут в специально оборудованном бетонном блиндаже.

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"Мы можем вести оборонительные действия против вооруженного нападения противника в трех секторах: основной сектор определен тремя ориентирами, слева лесополоса, прямо информационный указатель и справа также лесополоса", – объясняет военнослужащий харьковского пограничного отряда ГПСУ Максим Гуртовой.

Впрочем, в ведомстве отмечают, что такая башня в постоянном присутствии пограничников не нуждается, потому что в случае опасности они прибудут за считанные минуты.

Как известно, ранее на этом контрольном пункте осуществляли пропуск граждан и транспорта. После начала российской агрессии на востоке Украины его закрыли.