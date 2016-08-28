В Хмельницком неизвестный ранил ножом в троллейбусе 12-летнюю девочку

11:13, 28 августа 2016
Общество
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В Хмельницком в детскую городскую больницу госпитализировали 12-летнюю девочку, которой нанесли ножевое ранение в троллейбусе.

Полиция / facebook.com/Патрульна-поліція-України

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы областной полиции Инна Проник, это произошло 27 августа.

Со слов потерпевшей, около 16.30 в троллейбусе 11А, который двигался по ул. Бандеры, неизвестный человек нанес ей ножевое ранение в виде пореза.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области после убийства восьмилетней девочки вспыхнул ромский погром.

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