В Хмельницком неизвестный ранил ножом в троллейбусе 12-летнюю девочку
11:13, 28 августа 2016Общество
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В Хмельницком в детскую городскую больницу госпитализировали 12-летнюю девочку, которой нанесли ножевое ранение в троллейбусе.
Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку / facebook.com/Патрульна-поліція-України
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы областной полиции Инна Проник, это произошло 27 августа.
Со слов потерпевшей, около 16.30 в троллейбусе 11А, который двигался по ул. Бандеры, неизвестный человек нанес ей ножевое ранение в виде пореза.
Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области после убийства восьмилетней девочки вспыхнул ромский погром.
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