В прокуратуре сообщили обстоятельства взрыва на шахте в Донецкой области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Сведения по факту взрыва внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

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В прокуратуре уточнили, что возгорание метана произошло на горизонте 815 метров.

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Красноармейская местная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, в результате аварии ожоги средней тяжести получили 6 горняков, все они были направлены в лечебные учреждения области. На момент взрыва на аварийном участке находились 246 шахтеров, все они были подняты на поверхность.