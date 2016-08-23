В аннексированном Крыму силовики проводят обыск у крымского татарина

Об этом в Facebook сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Из Крыма сообщают, что в пгт Ленино в доме Резы Муслимова сегодня проходит обыск. В дом явились 6 человек, в штатском, предположительно сотрудники ФСБ», - написал он и отметил, что в дом никого не пускают.

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«Пока известно, что у него якобы нашли какую-то литературу, которая может входить в список "запрещенной" в России», - отметил Джемилев.

В свою очередь первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов написал в Facebook: «Силовики пришли в дом Ризы около 10:00. На данный момент обыск продолжается».

Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook, 38-летний Муслимов работает автомастером, у него трое детей.