Суд аннексированного Крыма оставил под стражей замглавы Меджлиса

Об этом на своей странице в Facebook сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Так называемый "суд" по жалобе на продление содержания Чийгоза продолжался менее 45 минут. Преступники в мантиях оставили действительным свое предыдущее противоправное решение и оставили Ахтема Чийгоза за решеткой», - написал лидер крымских татар.

Джемилев отметил, что у здания суда собрались соотечественники, чтобы поддержать Чийгоза и его семью.

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Напомним, Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 г.

После аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.