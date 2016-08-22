Под Хмельницким нашли повешенным местного волонтера

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы областной полиции Инна Проник.

По ее словам, волонтер Витишин, 1989 года рождения, повесился в собственном доме в селе Карповцы Хмельницкого района. Тело погибшего было найдено около семи часов вечера 21 августа.

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Проник отметила, что предварительно на теле Витишина отсутствуют признаки насильственной смерти. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Сведения о факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УКУ (умышленное убийство) с пометкой «Самоубийство».

Справка УНИАН. Благотворительный фонд «Центр Добрыня» создан в 2013 году. Последние два года организация занималась гуманитарной деятельностью, поставляя необходимые вещи и продукты украинским военнослужащим в зону АТО.