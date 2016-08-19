Филатов призвал оргкомитет Евровидения-2017 поторопиться с избранием города-хозяина конкурса

Мэр города призвал ответственных за решение поторопиться с избранием города-хозяина музыкального события мирового масштаба.

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«Уважаемые члены оргкомитета Евровидение-2017! Пожалуйста, определитесь с городом-победителем в кратчайшие сроки. Время истекает. И истекает оно как для Днепра, так и для Киева с Одессой», – написал городской председатель.

Борис Филатов отметил, что такая длительная пауза в процессе избрания города-хозяина ставит под сомнение выполнение графиков подготовки объектов и плохо влияет на энтузиазм финалистов отбора.

«Мы люди серьезные и понимаем объем поставленных задач. Надеюсь, что и вы тоже понимаете», – добавил руководитель Днепра.

Напомним, что финальный этап битвы городов за право проведения песенногоконкурса Евровидение-2017 состоялся еще 5 августа. Согласно требованиям к городу-хозяину конкурса, объекты должны быть готовы к эксплуатации за несколько месяцев до начала события из-за большого количества репетиций.