В Нидерландах назвали дату публикации официального отчета по катастрофе MH17

Об этом заявили нидерландские прокуроры изданию The Strait Times.

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"Мы проинформировали родственников жертв, что 28 сентября у нас состоится новая встреча, во время которой будут раскрыты результаты уголовного расследования", – заявил представитель прокуратуры Нидерландов Вим де Бруин.

Согласно сообщению, в отчете будет названа точная модель ракеты, которой сбили самолет.

Как известно, в октябре прошлого года Совет безопасности Нидерландов обнародовала отчет, согласно которому самолет был сбит ракетным комплексом "Бук" с территории Донецкой области, которую контролируют пророссийские боевики.

В свою очередь исследователи проекта Ballingcat назвали нидерландским следователям имена российских военнослужащих, которые, вероятно, доставили "Бук" на место катастрофы.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю.

Расследование катастрофы продолжается до сих пор. Следствие установило, что самолет был сбит ракетой, которая была выпущена с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.