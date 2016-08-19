Дело священника УПЦ МП, корректировавшего огонь террористов "ДНР", передали в суд
Прокуратура Киева завершила специальное досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего протоиерея Свято-Иверского женского монастыря УПЦ Московского патриархата в Донецке, который корректировал артиллерийский огонь террористической организации «ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как напоминают в ведомстве, в январе прошлого года священнослужитель, находясь в Макеевке (Донецкая область), передал представителям «ДНР» координаты местонахождения подразделений Вооруженных сил Украины вблизи села Николаевка. В тот же день позиции украинских подразделений, которые находились в этом населенном пункте, были трижды обстреляны незаконными вооруженными формированиями «ДНР».
Читайте такжеПолиция задержала священника, который вез оружие из Волновахи
Поскольку священник скрывается от правоохранительных органов Украины, ему было заочно сообщено о подозрении по ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической группе или террористической организации) УК Украины и объявлен в розыск.
Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.