Дело священника УПЦ МП, корректировавшего огонь террористов "ДНР", передали в суд

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как напоминают в ведомстве, в январе прошлого года священнослужитель, находясь в Макеевке (Донецкая область), передал представителям «ДНР» координаты местонахождения подразделений Вооруженных сил Украины вблизи села Николаевка. В тот же день позиции украинских подразделений, которые находились в этом населенном пункте, были трижды обстреляны незаконными вооруженными формированиями «ДНР».

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Поскольку священник скрывается от правоохранительных органов Украины, ему было заочно сообщено о подозрении по ч.1 ст.258-3 (содействие деятельности террористической группе или террористической организации) УК Украины и объявлен в розыск.

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.