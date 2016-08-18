На Донбассе автобус с руководством "Правого сектора" попал в ДТП, весь экипаж находится в больнице

Об этом в Facebook сообщил председатель Центрального штаба УОД "Правый сектор" Василий Лабайчук.

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"Сначала мы думали не писать об этом ничего, но слухи, которые растут, заставляют это сделать. Около недели члены Провода и некоторые члены Центрального Штаба находились вместе, осуществляя объезд ячеек организации. Под конец заехали на базу боевых подразделений ДУК ПС на передовой. Сегодня, выехав дальше, бус, в котором находился экипаж, попал в аварию", - говорится в сообщении.

По его словам, весь экипаж находится в больнице с травмами различной тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Лабайчук также отметил, что пока в организации нет причин полагать, что это была спланированная акция против руководства ПС, однако и говорить, что это чистая случайность - они также не могут.