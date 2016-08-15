В ДТП в Подмосковье погиб украинец, еще двое получили ранения - МИД

Об этом в комментарии УНИАН сказала представитель консульской службы МИД Ореста Старак.

"У нас уже есть подтверждение от нашего посольства в Российской Федерации о том, что действительно 15 августа на 64-м километре федеральной трассы в Московской области произошло ДТП с участием автобуса с украинскими регистрационными номерами, в котором находилось более 30 человек. Все они были гражданами Украины", - сказала она.

Читайте такжеНа трассе Киев-Одесса в результате ДТП погибли 8 человек, в том числе ребенок

Старак отметила, что в результате этого ДТП один человек погиб и двое пострадали. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу города Домодедово и после оказания неотложной медицинской помощи их выписали из больницы.

Другие граждане Украины в результате ДТП не пострадали и отбыли дальше в Москву.

В МИД также уточнили, что пострадавшие и погибший - жители Луганской области. "Нам известно, что автобус двигался в Москву из города Лисичанска", - добавила Старак.