В ДТП в Подмосковье погиб украинец, еще двое получили ранения - МИД
В России в ДТП попал автобус с более 30 гражданами Украины.
Об этом в комментарии УНИАН сказала представитель консульской службы МИД Ореста Старак.
"У нас уже есть подтверждение от нашего посольства в Российской Федерации о том, что действительно 15 августа на 64-м километре федеральной трассы в Московской области произошло ДТП с участием автобуса с украинскими регистрационными номерами, в котором находилось более 30 человек. Все они были гражданами Украины", - сказала она.
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Старак отметила, что в результате этого ДТП один человек погиб и двое пострадали. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу города Домодедово и после оказания неотложной медицинской помощи их выписали из больницы.
Другие граждане Украины в результате ДТП не пострадали и отбыли дальше в Москву.
В МИД также уточнили, что пострадавшие и погибший - жители Луганской области. "Нам известно, что автобус двигался в Москву из города Лисичанска", - добавила Старак.