Кабмин разрешил участникам АТО с 2017 года самостоятельно выбирать путевки в санатории

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на постановление №510 от 8 августа 2016 года. «Изменения в действующий порядок использования средств приняты в связи с изменением в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» названия программы, касающейся оздоровления пострадавших участников Антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа лечении в учреждениях Минобороны находится 141 военный, раненый в АТО

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в конце июня 2016 года обязал Фонд социальной защиты инвалидов отменить решения, принятые в конце июня текущего года после раскрытия предложений конкурсных торгов по закупке услуг по оздоровлению граждан с ограниченными возможностями. Такое решение АМКУ принял в связи с тем, что в тендере участвовали два санатория, которые входят в одно акционерное общество. АМКУ предложил повторно раскрыть предложения торгов и выбрать победителя, предварительно удалив связанные между собой санатории.

В то же время, глава Донецкой областной организации инвалидов Надежда Паламарчук заявила, что инвалидов не устраивает предложение провести торги без указанных санаториев, поскольку они являются лучшими в области по лечению травм позвоночника и спинного мозга, а также расположены в удобных для инвалидов регионах. Паламарчук отметила, что существующая в стране система закупок путевок не учитывает интересов их потребителей – нуждающихся в лечении и оздоровлении людей.

Уполномоченный президента Украины по вопросам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич заявил, что в Украине обеспечивается лишь около 30% от потребности инвалидов в путевках на лечение в санаториях.