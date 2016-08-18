В Харькове ко Дню города пройдет международный фестиваль граффити

Об этом говорится в сообщении Харьковского горсовета.

Как отметила начальник отдела Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, создание графити приурочен ко Дню города.

В фестивале примут участие художники из Нюрнберга (Германия), Кутаиси, Тбилиси (Грузия), а также из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

По словам Згурской, художники будут рисовать на стене из плит по адресу: улица Клочковская, 94.

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«На этой стене 38 плит, общая площадь составляет 311 квадратных метров. Наши гости из других стран будут рисовать свои города, украинские художники будут рисовать картины, посвященные городам-побратимам и партнерам Харькова», - сообщила Юлия Згурская.

По ее словам, художники уже начали работу над созданием граффити, ее результат представят в День города, 23 августа. Начало презентации - в 10:45.

Идея «Kharkiv smART Fest» принадлежит Департаменту международного сотрудничества, творческой группе Kailas-V, которая создала в Харькове множество известных муралов, а также студентке Харьковского национального экономического университета Лидии Ефимовій, которая принимала участие в конкурсе туристических проектов «Я люблю Харьков».