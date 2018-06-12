Легионеры АТО: третий год без гражданства

В принципе, сказать, что Украина просто закрыла глаза на легионеров в АТО, будет несправедливым. Верховная Рада приняла несколько законопроектов, призванных помочь иностранцам, воюющим в зоне АТО, в легализации на территории нашей страны. Речь идет о возможности подписать контракт с Вооруженными силами Украины, а также упрощенном порядке предоставления гражданства, когда ждать решения нужно, проживая в Украине не пять лет, а три. Но на деле эти законы оказались половинчатыми.

«Законы не дают ответов, что, например, делать тем, кто увольняется из армии по состоянию здоровья. Ведь контракт и военный билет подтверждают их легальных статус в Украине только до тех пор, пока они служат. А если до увольнения по состоянию здоровья три года еще не прошло, у человека все еще нет законного статуса пребывания в Украине», - сетует президент ГО «Юридическая сотня» Ирина Лоюк.

По ее словам, нужные изменения пока только готовятся в стенах Верховной Рады. Но, судя по общей ситуации в парламенте, надежд на то, что в сентябре они будут вынесены в сессионный зал и проголосованы, нет.

Вместе с тем, отвечая в прошлом году на электронную петицию о предоставлении украинского гражданства иностранцам, которые встали на защиту Украины, президент Петр Порошенко отметил, что такие вопросы будут рассматриваться безотлагательно. Но обещания своего не сдержал.

Именно поэтому, как и два года назад, вопросы легализации бойцов АТО из «иностранного легиона» решаются в индивидуальном порядке. Именно поэтому истории с выдачей украинских паспортов министрам, которые, впоследствии, так и не отказались от предыдущего гражданства, или, к примеру, некоторым представителям российского либерального сообщества, работающим в украинских медиа, вызывают резонанс в украинском обществе. Каждый раз критика сопровождается, в том числе, рассказами о десятках добровольцев из Грузии, Молдовы, Беларуси или России, которые, встав на сторону Украины, до сих пор не могут получить украинское гражданство, несмотря на обещания властей всячески им способствовать в этом. Вместе с тем, большинство из них, в случае депортации, отправятся на родине прямиком за решетку.

Разные граждане – похожие истории

Такой незавидной судьбы пытается избежать белорус с позывным «Док» из батальона оперативного назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины. Он приехал в Украину в мае 2014 года, когда осознал: о гражданском конфликте здесь речь не идет, конфликт спровоцирован и поддерживается Россией. «Сразу стало понятно, что домой уже не вернусь, потому что мои личные данные каким-то образом попали в сеть и были опубликованы на одном из сепаратистских сайтов. Конечно, было указано, на чьей стороне я воюю. Первые лица Белоруссии отреагировали сразу: заявили, что хотят видеть меня в белорусской тюрьме», - рассказал он УНИАН.

Поначалу такие «перспективы» не пугали, поскольку украинские власти обещали прислать легионерам АТО новые паспорта с украинским гражданством едва ли не на передовую. Но законные для иностранца три месяца пребывания в Украине истекли, боевые действия продолжались, а по их окончанию замаячила депортация… «Должна быть уважительная причина, чтобы продлить срок пребывания в стране, не имея гражданства. А участие в боевых действиях на стороне Украины не являлось такой уважительной причиной», - говорит «Док».

В аналогичной ситуации оказался и гражданин Российской Федерации, боец ДУК «Правый сектор» Олег. Мужчина с женой-украинкой и десятью детьми переехал из России в августе 2014 года. В октябре вступил в ДУК «Правый сектор», но на фронт попал только в начале 2015 года. «В государственную миграционную службу я пошел сразу по приезду в Украину, еще до отбытия на фронт. Сказал честно, что иду воевать, и что буду что-то решать с гражданством своим, если останусь в живых. В то время Порошенко обещал гражданство добровольцам из других стран, так что я особо не заморачивался. Тем более, думал, что гражданство может мне даже не понадобиться», - рассказал он УНИАН.

Через полгода, когда Олег приехал на ротацию, о подаче документов на получение заветного паспорта речь уже не шла: нелегалы не имеют на это права. «В ГМС сказали подавать документы на получение статуса беженца, - говорит Олег. – Мои документы приняли, но уже второй год они находятся на рассмотрении… Сейчас у меня на руках только справка о том, что я их подал. Она действительна до 31 августа, и что делать по истечению этого срока – не знаю».

Олег уверен, что Украине не может отказывать в получении гражданства тем, кто за нее воевал. А выдача паспортов должна произойти всем и сразу. «Нас таких – сотни. И все достойны легально жить на земле, за которую защищали. Но получать гражданство из жалости или быть каким-то особенным я не желаю», - отмечает Олег.

Временный статус: беженец или требующий защиты?

Пока украинское гражданство для легионеров АТО остается утопией, иностранцы пытаются легализоваться через статус беженца или лица, требующего защиты. По словам президента ГО «Юридическая сотня» Ирины Лоюк, принципиальное отличие этих двух позиций состоит в том, что статус беженца предполагает наличие четких доказательств того, что на родине человек подвергается или подвергнется преследованиям. В отношении лица, требующего защиты, достаточно всего лишь подозрений о возможных преследованиях.

В любом случае, в период рассмотрения документов на получение любого из этих статусов, человек находится на территории страны легально. «Так я смог подать документы и на гражданство, но результатов пока нет», - рассказывает «Док».

Такой возможностью воспользовалась и россиянка из батальона «Айдар» с позывным «Валькирия», которая больше года ходила по разным инстанциям, общалась с депутатами, военными, писала заявления на имя президента, но пока получила лишь удостоверение личности, нуждающейся в защите. «Желание получать украинское гражданство возникло по двум причинам: необходимость (документы сгорели во время боев, домой вернуться я не могла) и внутренние убеждения (как моя страна могла вообще напасть на Украину?)», - рассказала она УНИАН.

По словам девушки, помочь ей в этом вызвался народный депутат Олег Ляшко. «Он приезжал к нам в «Айдар» в Счастье. Перед множеством камер заявил: «Я, депутат Ляшко, обещаю лично вручить паспорт Украины этой гражданке России». Но как только прошли выборы в Раду осенью 2014-го, он даже трубку перестал брать. По факту, не сделал ничего, что обещал. До сих пор хочу встретиться с ним лично и высказать в лицо все, что я о нем думаю», - говорит «Валькирия».

А сказать ей, действительно, есть что. Дело в том, что после заявлений депутата, о девушке вышел сюжет на одном из российских телеканалов, который массово разошелся и по другим медиа: шутка ли, россиянка стала «украинским карателем, поедающим младенцев в Украине». «Валькирию» начали преследовать спецслужбы РФ: «Звонили мне, моим родителям, которые остались там. Приходили к ним домой, угрожали. Стало понятно, что ни возможности, ни желания вернуться домой уже нет».

По словам девушки, сейчас ей в Украине помогают депутаты Ирина Геращенко и Юрий Береза, а министр обороны недавно подписал прошение о предоставлении гражданства за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Вид на жительство через волонтерство

Еще одному гражданину РФ, бойцу батальона «Азов» Никите повезло куда больше – он сумел получить в Украине вид на жительство, поскольку его документы не были утеряны во время боевых действий. Мужчина признается, что, когда приехал в Украину в 2014 году, о гражданстве не думал, полагая, что на войне могут убить и оно просто не понадобится. «А когда узнал, что в России спецслужбы начали штурмовать мой дом и знакомых, решил уехать в Киев и делать документы», - рассказал он УНИАН.

Никита добавляет, что воевал не ради гражданства, и даже не ради государства, которое могло депортировать в любой момент, а ради людей, «чтобы дать украинцам возможность построить государство, которого они заслуживают». По его словам, любые попытки сделать это в России могут привести «либо в тюрьму, либо в гроб». «Может, это странно звучит, поскольку я россиянин, но поэтому я решил бороться за украинское будущее», - отмечает он.

Боец рассказывает, что без помощи друзей из гражданского корпуса «Азов» и без отзывчивости сотрудников киевской областной ГМС, скорее всего, отчаялся бы и, как и другие иностранцы, пошел за статусом беженца – «но на этот шаг можно пойти уже от полного бессилия». По словам президента ГО «Юридическая сотня» Ирины Лоюк, ГМС действительно идут навстречу иностранцам-бойцам АТО, даже если те уже являются нелегалами, но у которых есть на руках документы. «Для них мы получаем волонтерские виды на жительство, но необходимо также платить штраф 510 гривен», - рассказала она.

Никита это подтверждает: «Официально я участвовал в АТО как волонтер, оформив все документы, все-таки получил вид на жительство… Теперь я второй раз подал документы на получение гражданства, но не верю, что это получится. Считаю, что для этого нужна воля президента, которой у него нет. Он раздает гражданство кому угодно, но не тем, кто его заслуживает».

Злополучная справка

Впрочем, легализовавшись на время и продолжая попытки получить гражданство, нужно быть готовым к затяжной бумажной волоките. Главная загвоздка для всех без исключения иностранцев в АТО, желающих получить паспорт с трезубцем, необходимость предоставить в ГМС справку о несудимости. «Если этого нет, документы даже не доходят до комиссии при администрации президента. У многих есть проблемы с получением такой справки, потому что для этого нужно вернуться домой, где могут тут же посадить. Но некоторым все же удавалось», - рассказал боец «Донбасса» «Док».

«Когда уже собрал все документы, а тебе говорят, что не хватает справки о несудимости, езжай, мол, за ней на родину, это выглядит как плевок в лицо. Потому что в нашем случае это невозможно, - возмущается Никита из «Азова». – По большому счету, они сами могут достать ее, к примеру, через запрос в Интерпол, но почему-то этого не делают».

Юристы также считают, что необходимости подтверждать информацию о несудимости такой справкой, нет. «В комиссию при президенте, которая рассматривает ходатайства на получение гражданства, входят представители СБУ, МВД, у них есть все данные», - подчеркивает Ирина Лоюк.

Иллюстрацией этого мнения служит пример бойца ДУК «Правый сектор» Ильи Богданова, который – один из немногих – все же добился получения украинского гражданства. Чтобы власть обратила внимание на проблему легионеров АТО, мужчина активно рассказывал о ней в социальных сетях, на разнообразных встречах, знакомился с простыми людьми, с депутатами, постоянно поднимал тему гражданства для иностранцев, воюющих за Украину. «Ажиотажа добавило и мое ФСБшное прошлое, со мной начали связываться крупные СМИ, сюжеты обо мне прошли на всех телеканалах, появилась петиция к президенту... А справкой о несудимости, в результате, занималась та самая СБУ, в которой раньше говорили, что ничего не выйдет. Вышло. Просто все закрутилось, обо мне заговорили, появился «зеленый свет» и они стали мне помогать», - рассказал он.

Пока же некоторые бойцы идут на риск, и находят возможность получить справку о несудимости, не выезжая за пределы Украины. «Для этого необходимо найти родственников в России, взять в Украине доверенность, заверенную у нотариуса, и отправить к ним. Так, по доверенности, справку можно получить», - говорит Ирина Лоюк.

На сегодняшний день точного учета иностранцев-бойцов АТО, которые хотели бы получить украинское гражданство, никто не ведет. В Государственной миграционной службе Украины есть только общая статистика: по состоянию на начало августа, с начала 2016 года указами президента в гражданство Украины было принято 340 человек. Илья Богданов убежден, что легионерам не стоит ждать милости от судьбы и надеяться, что кто-то во власти одумается и начнет решать их проблемы. А в «Юридической сотне» призывают не отчаиваться и обращаться за помощью. Ведь украинцы – отзывчивый народ. Помогут.

Наталья Косякова, Татьяна Урбанская